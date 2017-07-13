«Тихую бухту» в Коктебеле будут восстанавливать через суд

Симферополь, , 14:52 — REGNUM Власти Феодосии намереваются подать в суд на местного застройщика, чтобы заставить его восстановить участок Тихой бухты в Коктебеле, разрушенный незаконным строительством. Об этом 13 июля на пресс-конференции в Симферополе рассказал глава администрации Феодоссии Станислав Крысин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы аннулировали декларацию о начале строительства. Я подписал документы о расторжении договора аренды земельного участка, который ООО «Коктебельская сечь» получила в аренду в 2007 году, но собственник подал в суд. Я с ним лично общался. Он сказал, что будет отстаивать свои права в суде, поэтому восстанавливать холм не будет. Но есть закон, поэтому будем штрафовать. Откажется — будут разбираться судебные приставы», — отметил Станислав Крысин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года крымские СМИ сообщили о том, что у въезда в Тихую бухту началось строительство трёх девятиэтажных домов без декларации на начало работ. В ответ на это застройщик, задолжавший за землю 1,5 млн руб, начал рыть котлован под фундамент для трансформаторной подстанции.

Позже Служба государственного надзора РК оштрафовала предприятие на один миллион рублей, а руководителю фирмы назначили штраф в 50 тысяч рублей.