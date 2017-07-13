Европейский университет в Санкт-Петербурге хочет получить новую лицензию

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Европейский университет в Санкт-Петербурге после долгой судебной тяжбы решил отказаться от усилий по сохранению своей лицензии на образовательную деятельность и сосредоточиться на оформлении новых разрешительных документов. Об этом говорится в опубликованном 13 июля сообщении на сайте вуза.

«Сегодня, 13 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал законность выдачи повторного предписания Рособрнадзора в части оспариваемых Университетом нарушений», — проинформировали в вузе.

Там признали, что это решение означает, что после официальной публикации судебного вердикта действие образовательной лицензии Европейского университета будет приостановлено.

«Не видя смысла в дальнейших апелляциях, Университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии», — подчеркнули в ЕУСПб.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге по требованию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В 2016 году Рособрнадзор обнаружил в вузе многочисленные нарушения в ходе образовательной деятельности.

Университет отверг претензии Рособрнадзора, обжаловал решение арбитража в апелляционном порядке и предпринял другие усилия по сохранению лицензии, однако это не привело к успеху.

В ходе конфликта ректор Европейского университета Олег Хархордин в июне досрочно покинул свой пост, выразив надежду, что его отставка обеспечит дальнейшее развитие университета. На период поиска нового ректора его обязанности исполняет Николай Вахтин, ректор университета в 2003—2009 годах.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Он был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и начал свою работу в 1996 году. В вузе действует пять факультетов экономического и гуманитарного профиля, обучается порядка 250 человек.

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