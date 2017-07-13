В Чили ультракатолические организации столкнулись с защитниками ЛГБТ

Сантьяго, , 14:36 — REGNUM По меньшей мере, девять человек были арестованы и несколько получили легкие ранения во время инцидентов, которые произошли 12 июля перед зданием Конгресса в городе Вальпараисо, когда к зданию подъехал так называемый «Автобус свободы», зафрахтованный ультракатолическими организациями, выступающими против интеграции сексуальных меньшинств, сообщает El Periódico.

Автобус оранжевого цвета, украшенный лозунгами «Оставьте детей в покое/Не смейте трогать моих детей», прибыл к зданию парламента, где произошли столкновения и споры между сторонниками и противниками этой кампании.

Ситуация становилась все более напряженной, поэтому пришлось вмешаться спецназу полиции Чили.

Несколько депутатов от обеих сторон вышли из здания Конгресса, чтобы выразить свое мнение и сделать заявления средствам массовой информации.

Депутат от консервативной партии Хосе Антонио Каст получил оскорбления, побои, плевки и яйца от противников «Автобуса свободы» после того, как он встретился возле здания Конгресса с пресс-секретарем организаторов акции «Автобус свободы» Марселой Аранда.

«Каждый человек имеет право выражать свое мнение, и это то, что мы делаем. Проявления нетерпимости и насилия говорит о больной стране, стране, которая не понимает глубину принципа свободы слова», — заявил Каст после инцидента.

Напомним, акция под названием «Автобус свободы», которая также была проведена 10 июля перед президентским дворцом Ла-Монеда, является откликом на кампанию испанской НКО CitizenGo. Данная НКО уже провела аналогичные акции в США, Мексике и Колумбии, а в Чили рассчитывает на поддержку ультрарелигиозных групп.

Данная акция призывает к бойкоту организаций, защищающих права ЛГБТ-сообщества, и вызывает встречные манифестации там, где она проводится.

В течение дня 12 июля около 300 человек, сторонников ЛГБТ-сообщества, прошли маршем по улицам Вальпараисо в знак протеста против присутствия в этом городе «Автобуса свободы».