Диспансеризация в Подмосковье: онкология впервые выявлена у 1064 человек

Красногорск, , 14:29 — REGNUM За шесть месяцев 2017 года в Московской области бесплатную диспансеризацию прошли 668,5 тысячи человек, из них практически здоровыми признаны 247,8 тысячи человек, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала 2017 года в подмосковных поликлиниках организовано 18 рабочих суббот, в ходе которых обследование прошло 64,5 тысячи человек. 73% прошедших диспансеризацию по субботам — люди трудоспособного возраста от 21 года до 60 лет», — уточнила Забралова.

По его словам, остальные из осмотренных людей имеют факторы риска развития болезней, либо у них выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

В ходе диспансеризации в 2017 году около 32 тысяч жителей региона впервые узнали, что имеют заболевания сердца и сосудов, онкология впервые выявлена у 1064 человек.

За шесть месяцев 2017 года в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в Подмосковье для удобства жителей запущен проект «Единый день диспансеризации», когда медицинские обследования проводят по субботам дополнительно к плановой диспансеризации в будни. В 2017 году в Подмосковье планируется охватить диспансеризацией 1,29 млн человек.

Цель диспансеризации — выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, и факторы риска их развития.

Напомним, в 2016 году в Подмосковье диспансеризацию прошли порядка 1,3 млн жителей области. Диспансеризацию рекомендуется проходить каждые три года, начиная с 21 года.

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