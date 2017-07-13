Горела и рушилась: в Москве обещают восстановить дворянскую усадьбу 19 века

Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве на Остоженке отреставрируют старинный жилой дом XVII—XIX вв., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы. По словам руководителя департамента Алексея Емельянова, здание пустовало с конца 1980-х годов и несколько раз горело. Сейчас усадьба находится в пользовании православной религиозной организации Зачатьевского ставропигиального женского монастыря города Москвы.

«В 2014 году во время проведения ремонтно-реставрационных работ произошло частичное обрушение стен верхних этажей, возведенных после 1812 года. Виновный в несанкционированных работах на объекте был не просто оштрафован. Мосгорнаследие направило в Министерство культуры РФ требования отобрать у подрядчика лицензию на производство работ на памятниках и убедило собственника переработать проект», — отметил Емельянов.

Это двухэтажное кирпичное здание, в котором находятся палаты конца ХVII века. Сохранились архитектурно-декоративное оформление фасадов цокольного и первого этажей и сводчатые перекрытия в подвале.

Известно, что в 1836 году дом приобрел дворянин и собиратель русского фольклора Петр Киреевский. Считается, что усадьбу могли посещать Александр Пушкин и Николай Гоголь. За свою историю объект не только многократно перестраивался, но и менял функциональное назначение здания.

«В настоящее время нами согласована проектная документация по сохранению объекта и выдано разрешение на проведение работ. Так что наконец-то начнется полномасштабная реставрация, которую планируется завершить во 2-м квартале 2018 года», — подчеркнул Емельянов.

Отметим, что в 2015 году на объекте были проведены первые противоаварийные и консервационные работы. В 2017 г. Мосгорнаследием согласована проектная документация по сохранению объекта, а также оформлена заявка на получение разрешения на проведение реставрационных работ по сохранению объекта от ООО «Эфа+», который является подрядчиком.