В ЛНР организовали бесплатные экскурсионные туры

Луганск, , 14:29 — REGNUM Начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия Министерства культуры Светлана Дитковская заявила, что в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса разработано для жителей ЛНР и подконтрольных Киеву районов Луганской области три тематических экскурсионных тура. Об этом она сообщила сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в Луганске.

«Министерством и отделом по вопросам туризма и культурного наследия были разработаны три экскурсионных тура: июль, август и сентябрь. Каждый тур соответствует месяцу, имеет свое собственное название. На июль у нас запланирован и уже реализуется экскурсионный тур «Луганщина православная», — отметила Дитковская.

Читайте также: Как живет театр в ЛНР. Рассказывает народный артист УССР Михаил Голубович

Дитковская подчеркнула, что в первой поездке туристического тура приняли участие также и жители подконтрольного Украине Станично-Луганского района.

В ходе тура люди посетили храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, храм Всех Святых и часовню диакона Филиппа Луганского, Свято-Пантелеимоновский храм при онкодиспансере в Луганске, а также Свято-Введенский храм и монастырский комплекс «Прославление Страстей Господних» в селе Красное Краснодонского района.

«В августе мы предлагаем экскурсионную поезду «Подвиг во имя жизни», который предполагает посещение Краснодона, Краснодонского музея и объектов культурного наследия, связанных с деятельностью молодогвардейцев. В сентябре мы предлагаем экскурсионную поездку под названием «Культура одного села». В него входит посещение нескольких храмов, усадьбы Мсциховского, которая находится в селе Селезневка Перевальского района, и посещение усадьбы виноделов Савиных в селе Бугаевка», — рассказала представитель министерства.

Кроме того, Дитковская пояснила, что все поездки в рамках трех туров будут осуществляться еженедельно по пятницам.

«Экскурсии проводятся бесплатно. Эти экскурсии проводятся как для жителей ЛНР, так и для жителей территорий, которые находятся под контролем Украины», — напомнила она.

Также начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия Минкультуры Светлана Дитковская предупредила, что Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР призывает обращаться только в проверенные туристические агентства республики.

«Прежде чем идти в какое-то агентство и покупать путевку, вы сначала зайдите и посмотрите — имеет ли это турагентство специальное разрешение на деятельность», — призвала Дитковская.

Она напомнила, что в 2016 году Министерство и общественная организация «Союз туриндустрии Луганщины» заключили договор о сотрудничестве.

Секретарь общественной организации Светлана Дегтярева пояснила, что все 18 туроператоров, входящих в Союз, имеют многолетний опыт работы и гарантируют клиентам качественный отдых.

«Не бойтесь туристических агентств. Мы продадим вам гарантированные базы и отели. Обратившись в любое туристическое агентство, вы заключаете договор, вы гарантированно поучаете ваучер, страховку и, если надо, авиабилеты, и уже со всеми этими документами вы едете, и у вас будет гарантированный отдых. Это гарантия того, что отдых свой вы не испортите. Разнообразный выбор мы можем предоставить и по Краснодарскому краю: есть базы отдыха, бюджетные базы, с которыми мы заключили прямые договоры».