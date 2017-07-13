В Китае задержан разыскиваемый убийца-педофил

Пекин, , 14:17 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Хунань сообщили о задержании убийцы-педофила. Преступник был арестован во время попытки изнасилования несовершеннолетней девочки на территории уезда Юаньлин.

Опасного преступника обезвредили и задержали прохожие, они и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность насильника, им оказался Яо Чанфэн. Мужчина долгие годы находился в розыске за неоднократные убийства, изнасилования и кражи, пишет «Сина синьвэнь».

В 2011 году злоумышленник изнасиловал и убил двоих несовершеннолетних, в 2013 году жертвой маньяка стала 15-летняя жительница провинции Хунань. В ходе допроса мужчина сознался в 10 изнасилованиях в период с 2013 по 2017 гг., причем в трех случаях жертвами насильника становились дети.

Кроме того, преступник признался в совершении 42 краж и разбойных нападений. Все это время злоумышленник не покидал территории провинции, где были совершены преступления. Все это время убийца жил пещерах или палатке в лесу.

В ближайшие дни мужчине будет предъявлено официальное обвинение. Вероятнее всего, Яо Чанфэн будет приговорен к смертной казни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, полиция Лос-Анджелеса заявила, что разыскиваемый ими преступник задержан спустя 11 лет в Гватемале.

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