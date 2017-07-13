‍В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на туристов из РФ

Сухум, Абхазия, , 14:13 — REGNUM

Задержание подозреваемых в нападении на туристов из России проведено в Абхазии, сообщил 13 июля замгенпрокурора республики Эшсоу Какалия.

«По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые», — цитирует абхазского представителя прокуратуры Russia Today.

Количества задержанных Какалия не указал. По его словам, оперативно-следственные действия на этом не закончились.

Напомним, нападение на российских туристов произошло 11 июля 2017 года в селе Приморское (Гудаутский район, Абхазия).

Вооруженные холодным и огнестрельным оружием неизвестные напали на семью из четырех человек и захватили женщину с двумя детьми, а также еще одну семейную пару с двумя детьми.

Глава семьи оказал сопротивление и был убит. Позже женщин и детей удалось освободить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства в Абхазии российского гражданина Андрея Кабанова.

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