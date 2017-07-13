Имамы Ставрополья поддержали открытое письмо лидеру ИГИЛ*

Ставрополь, , 14:33 — REGNUM Духовное Управление мусульман Ставропольского края приняло обращение к имамам Северного Кавказа, в котором поддержали тезисы Открытого письма 126 исламских ученых к лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Духовном управлении мусульман. В открытом письме подверглись критике утверждения и призывы проповеди лидера террористической группировки, запрещенной в РФ.

«Ставропольская умма всегда стояла и будет стоять на том, что настоящий мусульманин — это честный, порядочный, добрый, отзывчивый, справедливый человек, любящий свою Родину, свой край, аул, село», — говорится в обращении ДУМ Ставрополья.

Имамы Ставропольского края единодушно поддержали открытое письмо 126 ученых исламского мира, адресованное лидерам запрещенной на территории Российской Федерации организации ИГИШ/ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов подчеркнул, что ислам — это одна из самых миролюбивых религий и любые попытки очернить ислам развенчиваются и будут дальше развенчиваться добрыми делами Ставропольских мусульман.

«Работа, которая проводится на территории Ставропольского края по гармонизации этноконфессиональных отношений, противодействию идеологии экстремизма, уже принесла свои результаты, однако только совместные усилия власти, органов местного самоуправления, муфтията позволят эти результаты сохранить и приумножить», — прокомментировал решение ставропольских мусульман исполняющий обязанности председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин, сообщили ИА REGNUM в комитете.

Там рассказали, что расширенное заседание общественно-консультационного совета при Централизованной религиозной организации «Духовное Управление мусульман Ставропольского края» состоялось 12 июля в ауле Эдельбай Благодарненского района. Оно объединило мусульманских лидеров региона.

Его участники говорили о необходимости вести постоянную работу с молодежью, активизировать работу инициативных групп в селах, аулах и хуторах края с тем, чтобы научить молодых людей противостоять методам вербовщиков, выработать позиции веротерпимости, гармоничного соседства представителей разной этнической принадлежности и вероисповедания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сёлах восточных районов Ставропольского края созданы воспитательные группы по профилактике экстремизма и терроризма среди мусульманской молодёжи. С молодежью работают имамы, представители национально-культурных организаций и главы поселений. Под их началом находятся около 5 тыс. молодых людей из восточных поселений края.

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Напомним также, что в Ставропольском крае реализуется комплексный план противодействия идеологии терроризма до 2018 года. Такие же программы работают в районах и городских округах края. Эксперты Ставрополья разработали пособие по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди школьников.

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По данным комитета Ставропольского края по делам национальностей на январь 2017 года, порядка 150 жителей Ставропольского края воюют в Сирии на стороне боевиков. Преимущественно это студенты ставропольских вузов из северокавказских республик.