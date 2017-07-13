За 6 месяцев в Китае наказали 30,5 тыс. государственных служащих

Пекин, , 13:34 — REGNUM Центральная комиссия по проверку трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому за первые шесть месяцев 2017 года 30 538 китайских чиновников понесли наказание за нарушение трудовой дисциплины.

В заявлении отмечается, что многочисленные нарушения были зарегистрированы на территории всех китайских провинций. По сравнению с 2016 годом количество провинившихся чиновников увеличилось на 19,6%, пишет «Чжунго синьвэнь».

Подавляющее большинство нарушений было связано с несоблюдением внутренней инструкции, известной как «список из 8 пунктов». Она предписывает чиновникам вести скромный образ жизни, отказываться от подарков, ограничивать использование служебного транспорта. В отношении данной категории нарушителей были предприняты различные меры наказания, в том числе строгие выговоры с занесением в личное дело, временные ограничения по службе и понижения в должностях.

495 государственных служащих предстали перед судом за совершение более тяжких преступлений, в том числе коррупцию, использование служебного положения в личных целях, уклонение от уплаты налогов, подкуп и ведение незаконной коммерческой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший член Постоянного комитета Тяньцзиньского городского комитета КПК Ван Хунцзян понесет наказание за неоднократное нарушение партийной дисциплины. Соответствующее заявление было опубликовано Центральной комиссией по проверке трудовой дисциплины.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный партийный чиновник предстанет перед судом в КНР