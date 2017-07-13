Две трети машин брянского центра медицины катастроф нуждаются в замене

Брянск, , 13:11 — REGNUM Из пятнадцати автомобилей брянского центра медицины катастроф 10 нуждаются в замене. Об этом на заседании комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения Брянской областной думы сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков, сообщает пресс-служба областного парламента.

По данным главы департамента, всего в медицинских учреждениях области сейчас 262 машины. 208 из них эксплуатируются больше пяти лет. Самая печальная ситуация — в территориальном центре медицинских катастроф.

При этом за последние полтора года куплено только 44 автомобиля. В 2017 году на эти цели выделено 50 млн рублей. На них будет приобретено восемь машин скорой помощи и один реанимобиль.

«Депутаты рекомендовали департаменту здравоохранения региона активизировать работу по обновлению парка санитарных машин, в том числе за счет федерального бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, депутаты решили, что будут контролировать обновление автопарка.

Тем временем, в Брянске врачи требуют не снижать зарплаты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным местных СМИ, летом значительно снизятся стимулирующие выплаты медперсонала Брянской городской станции скорой медицинской помощи и сократится количество бригад, которые выезжают на вызовы. Об этом врачам сообщили на собрании, и теперь медики настаивают на встрече с руководством регионального департамента здравоохранения.

Причиной стало то, что скорая, якобы, не получила финансирование. Предлагается, что водители будут получать меньше на 1 тыс. рублей, фельдшеры и врачи — на 2,5 тыс. меньше, а работники административно-хозяйственной службы — на 3,5 тыс. рублей.

Между тем, в январе-марте 2017 года средняя начисленная зарплата врачей с высшим медицинским образованием в Брянской области составила более 35 тысяч рублей. Средняя зарплата младшего медицинского персонала составила всего 12,2 тысячи рублей.

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