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Защита обжалует приговор по делу об убийстве Немцова

Общество

13 июля 2017 г. Московский окружной военный суд (МОВС) огласил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова

Москва, 13 июля 2017, 13:09 — REGNUM  Адвокаты приговоренных по делу об убийстве политика Бориса Немцова в ближайшее время обжалуют обвинительный приговор в суде. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил адвокат Заурбек Садаханов.

«Обязательно будем (обжаловать), — сказал Садаханов. — Это просто сумасшествие какое-то».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2017 г. Московский окружной военный суд (МОВС) огласил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Все подсудимые — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов — были признаны виновными в совершении преступления и приговорены к различным срокам лишения свободы (от 11 до 20 лет тюрьмы).

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Убийство Бориса Немцова