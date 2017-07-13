Защита обжалует приговор по делу об убийстве Немцова

Москва, , 13:09 — REGNUM Адвокаты приговоренных по делу об убийстве политика Бориса Немцова в ближайшее время обжалуют обвинительный приговор в суде. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил адвокат Заурбек Садаханов.

«Обязательно будем (обжаловать), — сказал Садаханов. — Это просто сумасшествие какое-то».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2017 г. Московский окружной военный суд (МОВС) огласил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Все подсудимые — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов — были признаны виновными в совершении преступления и приговорены к различным срокам лишения свободы (от 11 до 20 лет тюрьмы).

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