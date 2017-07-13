В Севастополе с жителей требуют плату за горячую воду, которой у них нет

Севастополь, , 13:35 — REGNUM Жители Севастополя начали получать платёжки за коммунальные услуги с графой за сток горячей воды, даже те, в чьи квартиры не подают горячую воду. Об этом 13 июля сообщает севастопольский портал ForPost.

В ForPost отмечают, что в значительную часть квартир в Севастополе горячая вода не подаётся, поэтому многие жители греют холодную с помощью бойлеров.

Ситуацию с новыми платёжками изданию прокомментировал директор Единого информационно-расчетного центра Севастополя Иван Дремов. По его словам, никаких нарушений в требовании платы за сток горячей воды нет.

«При отсутствии прибора учета в квартире есть нормативы подачи воды холодной и воды горячей, соответственно есть и стоки холодной воды и горячей воды», — заявил Дремов.

Он пояснил, что даже при наличии в доме отопительного прибора есть норматив на подачу именно как холодной воды, так и горячей для подогрева, что и является стоками горячей воды. «Это вода, подающаяся для подогрева и потом вытекающая», — указал он.

Однако по мнению руководителя рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ в Севастополе Светланы Мусаевой, жители с автономным отоплением не должны получать платёжки по стокам горячей воды.

В частности, плата за стоки горячей воды противоречит приказу департамента городского хозяйства Севастополя, согласно которому тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2017 год не предусматривают разделения на холодное и горячее водоотведение.