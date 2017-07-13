От Ростова-на-Дону до «Платова» будут курсировать два автобусных маршрута

Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM

Из Ростова-на-Дону добраться до нового аэропорта «Платов», запуск которого намечен на декабрь 2017 года, можно будет от Привокзальной площади и от остановочного пункта «Сельмаш». Эти точки отправления определены как наиболее перспективные. Об этом говорится в опубликованном отчёте по исполнению поручений в сфере обеспечения транспортно-инженерной инфраструктурой аэропортового комплекса, передает ИА REGNUM 13 июля.

В документе уточняется, что эти остановочные пункты являются наиболее крупными транспортными узлами города-миллионника, в которых сосредоточены конечные и промежуточные остановки городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутов, поездов, а также «Городской электрички». Определить перевозчика, который будет обслуживать два автобусных маршрута, власти собираются в третьем квартале 2017 года.

Между тем, в министерстве транспорта Ростовской области информируют, что строительство транспортных артерий к аэропорту «Платов» ведётся в соответствии с графиком.

В частности, готовность автодороги от М-4 «Дон» до аэропорта «Платов» протяженностью 2,4 км превышает 90%. Автодорога от северного обхода к южному хабу протяженностью 15,9 км готова более чем на 60%. Но несмотря на разницу в готовности объектов, обе трассы будут введены в эксплуатацию в ноябре 2017-го.

Напомним, соединяют будущий международный аэропорт «Платов» с донской столицей АО «Донаэродорстрой» и ООО «Ростовское ДСУ». Из областного бюджета на «Подъезд к аэропорту Южный» выделено 3,6 млрд рублей.

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В Ростове-на-Дону «Азимут» принял первый Sukhoi Superjet 100

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев до запуска воздушной гавани в пока действующем международном аэропорту Ростова-на-Дону приземлился первый самолёт Sukhoi Superjet 100. Перелёты на этих авиалайнерах пассажирам предложит «Азимут» — базовая авиакомпания аэропорта «Платов».

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Авиакомпания «Азимут» переехала из Краснодара в Ростов-на-Дону

Тем временем подготовка «Платова» к вводу в эксплуатацию ведётся полным ходом. В первых числах июля был успешно проведён первый тестовый полёт автоматического радиопеленгатора. А «летающая лаборатория» Beechcraft King Air 350i проверила азимутально-дальномерный радиомаяк. Тщательной проверке подверглись отдельная приводная радиостанция, радиомаячные системы посадки c дальномерными радиомаяками.

Ожидается, что в церемонии открытия воздушной гавани примет участие глава российского государства. Владимир Путин получил приглашение от сотрудника аэропорта во время «Прямой линии с президентом РФ». В ходе видеообщения российский лидер согласия на визит пока не дал.

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