В столице Золотого кольца Ярославле появится «золотое» колесо обозрения

Ярославль, , 12:04 — REGNUM В Ярославле в парке Тысячелетия появится гигантское колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов туристического маршрута «Золотое кольцо России» и оснащена аудиогидом. Единовременно прокатиться на аттракционе смогут 180 человек.

Ярославское колесо будет выполнено в золотом цвете, вероятно, оно будет символизировать Золотое кольцо. По всей конструкции будет располагаться современная иллюминация. В центре колеса появится мультимедийный экран, который даст возможность размещать на нем всевозможную информацию и рекламу. Колесо обозрения будет оснащено комфортными кабинками с обогревом и кондиционером.

Представитель инвестора, директор по развитию ГК «Триколор» Владимир Коллар рассказал, что уже в мае следующего года жители и гости города смогут насладиться видами Ярославля с высоты 22-этажного дома. Производственная база компании находится в Московской области

На координационном совете Ярославской области по вопросам градостроительства решался вопрос о предварительном рассмотрении проекта о размещении аттракциона «Колесо обозрения» на территории Ярославля.

В состав рабочей группы совета вошли руководство департамента строительства Ярославской области, департамента охраны объектов культурного наследия, департамента туризма, главный архитектор — советник губернатора, а также эксперты и общественники. Совет единогласно одобрил место расположения аттракциона — за КЦЗ «Миллениум». Это место не относится к зоне ЮНЕСКО. Окончательное место размещения аттракциона будет известно по итогам историко-культурной экспертизы, которую проведут в ближайшее время. Место размещения колеса вызвало опасения градозащитников.

«Мне кажется, что необходимо сделать экспертизу на предмет нарушения панорам города. По регламентам проекта зон охраны памятников, вид на левый берег Которосли охраняется с правого берега от 1-го Толчковского переулка до устья реки Которосль. На картинке, которую показывает мэрия города, видно, что в сектор обзора храма Николы Мокрого с правого берега колесо обозрения точно попадает. Колесо можно отодвинуть в сектор, где КЗЦ закрывает панорамный вид. Из парка Тысячелетия еще и Федоровский храм видно. Колесо и этот вид может перекрыть», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.