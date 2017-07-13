Под Калугой проходит церемония захоронения останков 127 бойцов

Калуга, , 14:30 — REGNUM Останки 127 бойцов и командиров Красной Армии — участников ожесточённых боев на калужской земле в годы Великой Отечественной войны были обнаружены участниками межрегиональной поисковой экспедиция «Западный фронт-4». Сегодня, 13 июля, на мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора» Барятинского района Калужской области началась торжественная церемония захоронение останков защитников Отечества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Данила Лактюхин.

Вместе с останками воинов были найдены шесть солдатских медальонов. Четыре медальона находятся на экспертизе, один оказался пуст, ещё один медальон принадлежит— бойцу 1904 года рождения, уроженцу Свердловска. Красноармеец был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт-4» проходит в Калужской области с 1 июля 2017 года. В масштабных поисковых работах, организованных ООД «Поисковое движение России», Министерством обороны РФ и правительством Калужской области, принимают участие более 230 поисковиков из 17 регионов России.

«В этом году поисковики вместе с военнослужащими 90-го отдельного специального поискового батальона продолжают поисковые работы, начатые в 2014—2016 годах в рамках международного военно-исторического лагеря «Западный фронт» и поисковых экспедиций «Западный фронт-2» и «Западный фронт-3». Только за три года работы в Калужской области найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 400 защитников Отечества», — заявил Данила Лактюхин.

Напомним, в 2017 году поисковому движению России исполнилось 29 лет. I Всесоюзный сбор поисковиков был проведен на калужской земле в 1988 году, с этого дня область стала исторической родиной организованного движения

В ходе тысяч поисковых экспедиций были найдены и захоронены в братские могилы на территории муниципальных образований Калужской области 41 тысяча солдат и офицеров РККА, установлены тысячи имён погибших и судьбы пропавших без вести, обезврежено более 70 тысяч взрывоопасных предметов.