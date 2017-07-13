Рекорд для ФРГ: В немецких вузах обучаются 357 тыс. иностранных студентов

Берлин, , 14:28 — REGNUM Германия зафиксировала новый рекорд: за первые полгода 2017 года в немецких вузах было зарегистрировано 357 тыс. иностранных студентов, пишет 13 июля Die Bundesregierung. Об этом свидетельствуют официальные данные министерства образования и научных исследований.

Йоханна Ванка, глава министерства, отмечает, что «данный показатель на 37% больше, чем был десять лет назад». Они превысили целевой показатель, который министерство стремилось достигнуть до 2020 года.

Согласно ее мнению, данные цифры являются следствием того, что немецкое высшее образование набирает мировую популярность, потому что «в мире глобализации Германия не отстает от мировых образовательных трендов».

ФРГ является четвертой самой популярной страной для иностранных студентов после США, Великобритании, Австралии и Франции. Большинство студентов немецких вузов приезжают из Китая (13%), Индии (6%) и России (5%).