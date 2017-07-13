Убийство Немцова: Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии

Москва, , 11:53 — REGNUM Фигуранты дела об убийстве политика Бориса Немцова приговорены к срокам от 11 лет лишения свободы до 20 лет колонии. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Московский окружной военный суд (МОВС).

«Судья Юрий Житников на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева — к 19 годам лишения свободы (…), Шадида Губашева — к 16 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Еще двое фигурантов дела — Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — приговорены к 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 г.

По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

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