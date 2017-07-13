ОП РФ проведет мониторинг состояния молодежной политики в регионах

Москва, , 11:43 — REGNUM Общественная палата РФ инициирует проведение мониторинга состояния молодежной политики в регионах России, сообщили в ОП РФ.

«Понимание потребностей, особенностей, стереотипов мышления и поведения молодого поколения является одним из главных факторов при реализации молодежной политики. Именно поэтому крайне важно получать обратную связь от самой молодежи», — отметила член Комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова.

По ее словам, «наряду с цифрами и отчетами, доказательством качества молодежной политики должно стать именно мнение тех, на кого направлена эта политика».

Проанализировать и оценить состояние молодежной политики предлагается студентам, представителям различных молодежных организаций, а также молодежи из различных сфер деятельности: преподавателям, ученым, строителям, спортсменам и т.д.

Предполагается, что вести мониторинг в регионах и муниципалитетах будут координаторы, отобранные Общественной палатой РФ из числа активной молодежи. Они будут собирать обратную связь от молодежи на местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 90% жителей России считают, что молодых людей надо вовлекать в общественную и политическую жизнь страны. Прежде всего одобряется простое участие молодежи в выборах в качестве избирателей, реже — участие в деятельности партий, агитация в пользу того или иного кандидата, выдвижение своей кандидатуры на выборах.

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