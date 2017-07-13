Названы имена самых богатых чиновниц России

Москва, , 11:40 — REGNUM Рейтинг чиновниц России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года, составил журнал Forbes.

«При составлении рейтинга мы учитывали данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, кабинета министров и администрации президента РФ, — говорится в сообщении журнала. — Больше всего в нашем рейтинге чиновниц — депутатов Госдумы — они заняли 7 строчек из 10».

Согласно обнародованному списку, самой богатой федеральной чиновницей стала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина. Ее доход за прошлый год составил более 56 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга заняла член Совета Федерации Республики Тыва Людмила Нарусова (28,7 млн рублей). Третье место досталось зампредседателя Госдумы, депутату от «Справедливой России» Ольге Епифановой (24,5 млн рублей).

В Топ-10 также попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей), депутаты от «Единой России» Елена Панина (16,5 млн рублей), член комитета Госдумы по энергетике Наталья Назарова (15,7 млн рублей), зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец (15,6 млн рублей), депутат от КПРФ Светлана Савицкая (15,4 млн рублей), депутаты от «Единой России» Валентина Терешкова (12,3 млн рублей) и член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудченко (10,5 млн).

Журнал отмечает, что в общей сумме доход Топ-10 богатых чиновниц составил почти 220 млн рублей.