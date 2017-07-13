Российские карты «Мир» могут начать принимать в ЕАЭС

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Количество выпущенных карт национальной платежной системы «Мир» достигло уже 10,6 млн штук, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент ИА REGNUM. В ближайшем будущем эти карты могут начать принимать не только на территории РФ, но и в странах-партнерах России по ЕАЭС.

«В этом году началась массовая эмиссия карт «Мир». Она идет хорошими темпами, сейчас выпущено более 10 миллионов 600 тысяч карт, только за последние полтора месяца — более 2 миллионов карт», — сказала Набиуллина.

По ее словам, стратегической задачей в ближайшие годы является прямой международный прием этих карт, и в первую очередь — на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Мы совместно с нашими партнерами по ЕАЭС продвигаемся в этом направлении. На прошлой неделе уже проведены первые трансграничные операции по карте «Мир» совместно с платежной системой Армении «Арка», — заявила Эльвира Набиуллина.

Читайте также: Массовая эмиссия карты «Мир» пройдет в 2017 году — ЦБ

Напомним, государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ опроверг сообщения СМИ об ограничениях по карте «Мир»