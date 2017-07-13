Власти проверят дороги после письма псковичей о присоединении к Ленобласти

Псков, , 11:21 — REGNUM Представители администрации Псковской области 14 июля выедут в Добручинскую волость Гдовского района, жители которой обратились с просьбой включить их населённые пункты в состав соседней, Ленинградской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, чиновники намерены на месте оценить состояние автомобильных дорог, ведущих в населённые пункты, упоминаемые в письме: Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино, Доможирка и близлежащие садоводческие товарищества.

В выездном совещании примут участие представители областного комитета по транспорту и «Псковавтодора», администрации Гдовского района и сельского поселения.

«По результатам обследования будет принято решение о мероприятиях, необходимых для приведения дорог в нормативное состояние», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители как минимум пяти деревень Гдовского района Псковской области написали обращение в адрес главы региона Андрея Турчака с просьбой передать их населённые пункты в состав Ленинградской области. В письме, которое подписали около 50 человек, отмечается, что до своих дачных участков и деревень им приходится добираться через город Сланцы Ленинградской области, несмотря на крюк в 50 км. По их словам, неоднократные обращения к властям с просьбой хотя бы выровнять дорожное полотно с помощью грейдера ничего не дали.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Гдовского района Псковской области просятся в состав Ленобласти