В Ярославской области на 35% снизилась рождаемость

Ярославль, , 11:12 — REGNUM В Ярославской области в этом году снизилась рождаемость на 35% — родилось почти 5 тысяч детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Фонда социального страхования РФ

С начала года в Ярославской области появилось на свет 4 990 детей, что на 2 763 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Перевес на стороне мальчиков: их родилось 2 625 против 2 365 девочек. Всего мамами стали 4 939 женщин. У 2 098 из них появился первенец. Второй малыш появился у 2 032 пар, а 809 семей пополнились третьим и более ребенком. Двойни родились в 51 семье. Тройни в первом полугодии в Ярославском регионе не рождались.

Средний возраст рожениц — 29 лет. «Областной перинатальный центр» стал лидером по рождаемости, только за данный период в нем появилось на свет 1 538 малышей, на втором месте — «Клиническая больница №9» — 917 новорожденных и на третьем месте — роддом больницы № 2 — 860 младенцев.

Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования РФ производит выплаты медицинским учреждениям по программе «Родовой сертификат» нацпроекта «Здоровье». За первые пять месяцев текущего года по программе «Родовой сертификат» медицинским организациям перечислено более 54 млн рублей.