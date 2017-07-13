В Калужской области планируют отвлечь подростков от грабежей

Калуга, , 11:32 — REGNUM Калужская область приступала к реализации мероприятий в рамках общероссийского проекта Десятилетия детства. Как сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты, в муниципальных образованиях области запущены рамочные социальные программы «Дорога добра» и «Фарватер», которые реализуют на гранты фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы увидели, что дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не чувствуют себя людьми, которых изолировали и от которых все отвернулись. Я думаю, в вопросах профилактики детских правонарушений это самое главное. На примере обычных детей они видят, что можно жить по-другому, более достойно, можно заниматься многими полезными и интересными делами, и, таким образом, находить своё место в жизни», — заявила председатель комитета по социальной политике законодательного собрания области Наталья Логачёва, комментируя ход реализации «Дороги добра».

Как сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах Калужской области, за шесть месяцев 2017 года в регионе поставили на учёт 449 трудных подростков и 315 родителей, уклоняющихся от воспитания и отличающихся антиобщественным поведением. С начало 2017 года ими, совместно с подростками, совершено 107 преступлений, что на 32,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В совершении преступлений приняли участие 96 подростков, что на 36,8% меньше, чем за 5 месяцев 2016 года. Пресечено 1656 административных правонарушений с участием несовершеннолетних, 373 из них совершены самими подростками.

В 2016 году в Калужской области было зарегистрировано шесть подростковых самоубийств. По данным СК РФ, всего в 2016 году в России погибли в результате самоубийств 720 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018−2027 гг. Десятилетием детства в России. Его цель— «совершенствование госполитики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.». Правительству поручено в течение трёх месяцев утвердить план профильных мероприятий.

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