Жертвами природных катастроф в Китае стали 204 человека

Пекин, , 11:09 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным в докладе Министерства гражданских дел КНР, за первое полугодие 2017 г. жертвами стихийных бедствий в Китае стали 204 гражданина КНР. Еще 83 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

В докладе отмечается, что чаще всего смерть людей наступала вследствие наводнений и геологических катастроф. В результате схода оползней за первые шесть месяцев 2017 года погибло более 130 жителей Китая, пишет «Сина синьвэнь».

Прямой экономический ущерб, нанесенный государству стихийными бедствиями, оценивается в 51,9 млрд юаней (около $7,64 млрд). Около 1 млн граждан КНР были эвакуированы из опасных районов.

Стихия разрушила более 31 тыс. зданий, еще 74 тыс. домов были серьезно повреждены. Наводнения уничтожили около 355 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальное метеорологическое бюро КНР выпустило предупреждение о грядущем ухудшении погоды в ряде китайских провинций. Так в период с 10 до 19 июля на юге КНР ожидается выпадение до 150 мм осадков. Дожди также накроют и восточные провинции страны, однако осадков там ожидается меньше — до 100 мм.

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