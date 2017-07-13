Амброзия – зло, но в Карачаево-Черкесии на ней можно заработать

Черкесск, , 11:05 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии стартовала акция «Стоп, амброзия!». Горожанам предложили стать ее участниками и заработать. В городе открылись шесть пунктов приема вредного сорняка, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе городской администрации.

В палатках с логотипом акции «Стоп, амброзия!» можно сдать вырванные с корнем растения. Обязательным условием является то, чтобы высота стебля была не менее 15 см. За каждый экземпляр будет выплачено по 30 копеек.

Акция продлится в течение двух недель. В 2017 году она проводится в Черкесске уже в третий раз. В прошлые годы в ней принимали активное участие не только отдельные граждане, но и целые коллективы, в том числе сотрудники мэрии. Деньги, полученные от сданных в ходе субботника стеблей, они передали в городской Дом ребенка.

Все участвующие признавали, что в первую очередь ими двигал не материальный интерес, а возможность избавить город от вредного сорняка, вызывающего аллергию.

Такое массовое уничтожение вредителя сокращает в разы попадание новых семян аллергена в почву, распространение пыльцы цветущих растений в воздух и как следствие улучшает самочувствие аллергиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году победителями акции «Стоп, амброзия!» стали Вячеслав Олёнев, сдавший свыше 50 тыс. стеблей амброзии и заработавший более 15 тыс. рублей. Отличились также школьники — учащиеся гимназии № 9 Артем и Семён Зиновьевы, которые собралисвыше 20 тыс. стеблей амброзии, и ученицы гимназии № 13 Алия Карнова и Милана Унежева, сдавшие около 14 тыс. стеблей.