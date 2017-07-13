Запрет “Свидетелей Иеговых»* одобряют 79% граждан РФ: опрос

Москва, , 10:59 — REGNUM Практически каждый второй житель России (49%)считает, что «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это христианская секта. 15% опрошенных называют их учение отдельной религиозной конфессией. 20% ничего не слышали об этой организации. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

47% опрошенных знают о запрете деятельности данной религиозной организации в России. 50% не в курсе того, что деятельность «Свидетелей Иеговых» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещена министерством юстиции России.

79% жителей России одобряют запрет деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 12% не согласны с решением Минюста. 9% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проведен 23 — 26 июня 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ 20 апреля 2017 года запретил деятельность организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России. Согласно постановлению суда, работа всех 395 отделений данной организации была прекращена.

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