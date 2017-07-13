Куйвашев заручился поддержкой Путина в значимых для уральцев проектах

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал реализацию на Среднем Урале проектов в сфере здравоохранения и дорожного строительства. Обращения с просьбой поддержать такие проекты ему передал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Среди планов создание на базе городской клинической больницы №40 регионального центра неотложной помощи. Вице-премьер РФ Ольга Голодец обещает сообщить Путину о вариантах поддержки проекта. Также в планах строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Есть в приоритетах и дорожное строительство. Областные власти надеются достроить Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. На строительство участка между федеральными трассами Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск необходимо 6,7 млрд рублей.

Достроенная дорога позволит полностью вывести с улиц города транзитный транспорт. К вопросу уже подключился федеральный Минтранс.

Напомним, Путин был в Екатеринбурге 9 и 10 июля. Именно в эти дни Куйвашев и передал ему обращения по реализации проектов