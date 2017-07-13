Танки США подняли со дна Баренцева моря

Мурманск, , 10:20 — REGNUM

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота подняли два танка «Шерман» с борта затонувшего в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон», которое находится на дне Баренцева моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«Это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — В течение полутора недель водолазы-глубоководники в лёгком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время им удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме лежащего на дне судна, произвести остропку и обеспечить подъём на палубу килектора двух танков «Шерман», а также ряда предметов небольшого размера, таких как гильзы от зенитных орудий».

По словам Серги, сейчас в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъёма на поверхность образцов исторической техники.

По планам военных, опыт работы водолазов Северного флота будет обобщён и представлен в Главное командование Военно-морского флота для оценки и возможного использования на других флотах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по подъёму затонувшей в годы войны техники, поступавшей в СССР по ленд-лизу, проводятся в Мурманской области уже несколько лет.

В 2016 году спасательными силами Северного флота с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман». Затем они были переданы на хранение в музеи.

Транспортное судно «Томас Дональдсон» входило в состав Арктических конвоев, которые во время Второй мировой войны перевозили грузы из Шотландии в северные порты СССР —Архангельск и Мурманск. С августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев. Всего около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза стратегические военные материалы и оружие в СССР.

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