Встреча с Путиным добавила Трампу симпатии в глазах жителей РФ

Москва, , 09:55 — REGNUM Отношение российских граждан к главе США Дональду Трампу несколько улучшилось после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечают социологи, в июле 27% респондентов признались в симпатиях к американскому лидеру, в то время как в апреле их было 13%. Тех, кто негативно оценивает Трампа, стало меньше — 22% вместо 39% в апреле. При этом безразличен президент США 40% опрошенных.

После личного знакомства лидеров России и США подрос индекс двусторонних отношений, говорящий об оценке связей между странами с точки зрения жителей России. Этот показатель колеблется в пределах —100 до 100 пунктов, чем он выше — тем связи стран оцениваются лучше.

Встреча Путина и Трампа отразилась на индексе следующим образом — он вырос с — 68 до — 52 пунктов. При этом почти треть респондентов назвала отношения между Москвой и Вашингтоном напряженными: 32% против 42% в апреле.

По мнению еще 32% опрошенных, отношения эти — прохладные. Добрососедскими и дружественными считают отношения РФ и США 3% и 4% респондентов соответственно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по всей России 9 и 10 июля методом телефонного интервью. Его участниками стали 1,2 тыс. российских граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа впервые состоялась 7 июля в рамках саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге. Переговоры лидеров длились 2 часа 15 минут. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также коснулись вопросов информационной безопасности.

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