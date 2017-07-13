Программист Лисов, задержанный в Испании, просит помощи у Путина

Мадрид, , 09:25 — REGNUM Задержанный в Испании российский программист Станислав Лисов направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадиции в США. Об этом говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте телеканала RT.

«Очень прошу Вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России, — говорится в письме Лисова. — Мое обращение к вам — это моя последняя надежда».

Лисов также отверг все обвинения американской стороны и сообщил о своей невиновности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программист Станислав Лисов был задержан испанскими правоохранительными органами по запросу ФБР и Интерпола 13 января 2017 г. Мадридская полиция заявила, что гражданин РФ подозревается в кибермошенничестве.

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