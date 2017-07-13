Большинство граждан РФ знают своих предков, но семейных архивов не ведут

Москва, , 09:24 — REGNUM Каждая пятая семья в России (22%) ведет семейный архив, причем 5% делают это регулярно и целенаправленно, а 17% — от случая к случаю. 78% опрошенных признались, что семейного архива не ведут. При этом 12% завили, что планируют заняться этим в будущем. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Среди жителей Северо-Западного и Уральского округов выше доля респондентов, которые ведут семейные архивы — по 28%. А ниже, чем в среднем выборке данный показатель в южном регионе стране — 16%.

Чаще о ведении семенных архивов говорили жители России с высоким доходом, старше 35 лет. Также выше доля ведущих семейные архивы среди жителей городов-миллионников.

Примечательно, что имена своих прадедушек и прабабушек знают большинство опрошенных. Так, четверть респондентов (26%) назвали 1−2 имени, 18% — меньше половины всех имен. 44% респондентов смогли вспомнить имена больше половины своих предков, причем 9% опрошенных назвали поименно всех прабабушек и прадедушек.

Только 12% граждан не смогли назвать ни одного имени своих родственников.

Исследование показало, что с возрастом осведомленность о семейных корнях улучшается. Так, среди респондентов старше 60 лет 91% опрощенных смогли назвать хотя бы одно имя прабабушки или прадедушки, в то время как среди молодежи этот показатель равен 83%.

48% жителей России хотят найти информацию о своих предках/родословной и узнать историю своей семьи.

Более половины опрошенных (57%) хотели бы получить доступ к информации об их семьи, хранящейся в архивах.

Большинство респондентов готовы платить за услуги, которые помогут в поиске и представлении информации о предках / родословной. За информацию из архивов готовы платить 63% респондентов.

К платным услугам специализированного сервиса по анализу ДНК готовы прибегнуть 71% опрошенных.

Опрос проводился в мае 2017 года. Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах РФ. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей России семья остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

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