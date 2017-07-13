В Гондурасе запретили все детские браки без исключений

Тегусигальпа, , 09:13 — REGNUM

Законодатели Гондураса единогласным голосованием поддержали запрет браков несовершеннолетних, в результате чего брак в той центральноамериканской стране может заключаться только с 18 лет, сообщает Reuters.

Законопроект, принятый 12 июля, поднимает минимальную возрастную планку с 16 до 18 лет, а также устраняет любые исключения из этого правила.

Таким образом, несовершеннолетние не смогут вступать в брак даже с разрешения своих родителей.

По словам сотрудника благотворительной организации Plan International Белинды Портилло, Гондурас сделал значительный шаг, приняв подобный закон в стране, где каждый четвертый ребенок вступает в брак до 18 лет.

«Борьба против брака несовершеннолетних является стратегическим шагом в деле продвижения прав и свобод женщин в различных областях, таких как здравоохранение, образование, работа и борьба с насилием», — указала она в своем заявлении.

Как отметили участники кампании, сложнее всего будет добиться соблюдения закона в среде индейского населения и в сельских регионах, где наблюдается наибольшее число подобных браков.