В Кабардино-Балкарии проверят результаты всех выпускников-медалистов

Нальчик, , 08:54 — REGNUM Законность выдачи медалей за учебу проверят в Кабардино-Балкарии. Такое решение принято после заявления начальника управления Рособрнадзора Евгения Семченко о том, что истинность медалей выпускников ряда регионов России, в том числе и в Кабардино-Балкарии, вызывает сомнение.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства КБР — министр образования, науки и по делам молодежи региона, пишет «Российская газета». Минобразование КБР создаст специальную комиссию, которая будет проверять результаты выпускников-медалистов минувшего учебного года и доложит об итогах инспекции спустя две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Рособрнадзоре усомнились в истинности положения в субъектах РФ при награждении медалями выпускников школ. Сомнения, в частности, вызвало то, что в отдельных регионах количество медалей зашкаливает. Так например, в Карачаево-Черкесии число медалистов составило 20%, в Кабардино-Балкарии — 17,3%.

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По 16% от общего числа выпускников являются медалистами в Мордовии и Ставропольском крае. В Краснодарском крае 15,6% всех окончивших школу получили медали, а в Ростовской области — 14,7%. При этом среднероссийский показатель составляет около 10%.

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Напомним, ранее о проведении проверки всех медалистов заявили в Адыгее, где разразился «медальный скандал» после того, как одна из выпукниц возмутилась принародно тем, что золотую медаль вручили дочке заведующей Тахтамукайского районного отдела образования. По мнению девочки, ее одноклассница получила награду только благодаря матери, не имея никаких заслуг в обучении.