«Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за непогоды

Москва, , 08:44 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» из-за неблагоприятных погодных условий отменил 14 рейсов из аэропорта «Шереметьево», назначенных на четверг, 13 июля. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, перевозчик отменяет рейсы в Берлин, Париж, Прагу, Варшаву, Таллин, Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород, Архангельск, Воронеж и Минеральные Воды.

Отмечается, что у клиентов авиакомпании есть возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Пассажиры оповещаются через Call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам авиакомпании.

Ранее синоптики обещали, что летняя погода придет в Центральную Россию к 12 июля.