Захоронения почти четырёхтысячелетней давности отыскали на Кубани

с. Вольное, Краснодарский край, , 08:39 — REGNUM В Краснодарском крае раскопки на кургане на окраине села Вольное не оказались безрезультатными. Студентам — будущим историкам и археологам, которые ведут работы под руководством преподавателей, удалось найти захоронения. Предположительно, находкам около 4 тыс. лет.

Читайте также: На Кубани набирают волонтеров для раскопок на Таманском полуострове

Город на костях: В центре Ростова-на-Дону обнаружено кладбище меотов

Как признался один из студентов, многие вообще сомневались, что в кургане, высота которого достигала пяти метров, что-то есть. В недрах земли был найден целый скелет.

Усыпальницей для умершего служила погребальная камера в виде пещеры, в которую ведёт вход, сообщает телеканал «Кубань 24». Это так называемая катакомба — могила с определенным обрядом захоронения и сложной структурой.

По словам профессора Армавирского государственного педагогического университета Алексея Пелиха, большинство костных останков очень плохо сохранилось, однако кое-что для дальнейшего анализа в специальной лаборатории все-таки отобрать удалось. Кроме того, археологи обнаружили керамические изделия и фрагмент, предположительно, амулета.

Всего же во время раскопок удалось обнаружить шесть захоронений.

Напомним, в июле 2016 года во время раскопок в Темрюкском районе Краснодарского края в древней Фанагории, основанной переселенцами из Греции в VI веке до нашей эры, археологическая экспедиция обнаружила древнейший на территории современной России античный храм. Точный возраст сооружения пока не определен. Храм выстроен без фундамента из сырцового кирпича, как и большинство древних фанагорийских построек. Фанагория была основана в VI веке до нашей эры переселенцами из Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, археологические раскопки активно ведутся и на Таманском полуострове. Весной 2017 года в Краснодарском крае набирали добровольцев, желающих принять участие в раскопках. Полевой сезон планировалось начать в июле, завершить в августе. Всего за время археологических раскопок на территории современной Фанагории на Таманском полуострове были обнаружены многочисленным находки, подтверждающие существование городов и поселений на этом месте.

Читайте ранее в этом сюжете: При строительстве Крымского моста нашли следы Боспорского царства