Власти Нью-Йорка выделят $32 млн на борьбу с крысами

Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Власти Нью-Йорка в ближайшее время выделят более $30 млн на борьбу с распространением крыс в городе. Об этом, как передает ABC News, сообщил мэр города Билл Де Блазио.

«Власти Нью-Йорка 12 июля объявили о выделении $32 млн», — говорится в сообщении.

По словам мэра, финансовые средства, которые выделят в дополнение к существующей программе, будут распределены между тремя районами города, где ситуация с грызунами наиболее плачевна. В их число входит южная часть Манхеттена, а также юго-запад Бронкса и север Бруклина.

Власти Нью-Йорка надеются, что благодаря увеличению финансирования программы по борьбе с грызунами удастся добиться сокращения популяции крыс на 70%.