Ушел из жизни один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА Блейзер

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В США на 73-м году жизни скончался один из главных участников крупнейшего коррупционного скандала в Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер. Об этом передает агентство Associated Press.

«Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки Чак Блейзер, чье признание в причастности к коррупции стало толчком к глобальному скандалу, в конечном счете приведшим к отстранению президента ФИФА Сеппа Блаттеа, скончался 12 июля в возрасте 72 лет», — говорится в сообщении.

Причина смерти бывшего футбольного чиновника пока не называется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2015 г. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего члена исполкома организации и экс-генсека Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна американца Чака Блейзера от любой связанной с футболом деятельности.

Данное решение было принято на основании расследования Комитета по этике ФИФА, основанного на фактах, предоставленных американской стороной.

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