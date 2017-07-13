«В роддоме подменили детей»: челябинка требует 10 млн рублей

Челябинск, , 08:18 — REGNUM В Челябинске Центральный районный суд начал рассматривать гражданское дело о возможной подмене детей. С иском к родильному дому выступила мать девочки, оказавшейся в чужой семье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 1987 году две женщины рожали в роддоме на улице Тимирязева. Они лежали в соседних палатах. После родов одна из них заподозрила, что девочек перепутали. Но медицинский персонал не принял их доводы всерьёз.

В итоге одна из новорождённых девочек оказалась в русской семье, а другая — в башкирской. Из-за внешности детей в одной из семей возникали ссоры и недоразумения. Глава семьи в итоге оказался в колонии после того, как убил односельчанина, заподозренного им в сношении со своей супругой. Супруга же спилась. Девочка и другие дети из той семьи оказались в детском доме.

Через много лет биологическая мать девочки смогла найти свою дочь. ДНК-тест подтвердил их родство, заявляет женщина. Она обратилась в суд. С ответчиков (Областного перинатального центра и регионального Минздрава) она требует 10 млн рублей компенсации морального вреда.

Дело поступило в суд 11 апреля. Его ведёт судья Елизавета Котлярова. Первое заседание прошло вчера, 12 июля. Представители ответчиков потребовали доказательств обоснованности требований истицы. Пока, по их словам, восстановить произошедшее 30 лет назад проблематично.

Сейчас у женщины есть время на поиск дополнительных доказательств. Заседание суда отложено до 28 июля. Возможно, исход дела решит экспертиза.

Отметим, не все челябинцы уверены в том, что женщине удастся что--либо доказать, тем более спустя почти 30 лет. Впрочем, в основном они поддерживают её борьбу и считают, что виновные в роковой ошибке должны быть наказаны, даже спустя десятилетия.