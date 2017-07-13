На Камчатке спасли от гибели 2-месячного калана

Петропавловск-Камчатский, , 07:37 — REGNUM На берегу Авачинской бухты на Камчатке найден двухмесячный щенок калана, который без помощи людей был бы обречен на гибель, так как в этом возрасте они еще не способны самостоятельно выживать. Как рассказали ИА REGNUM местные ветеринары, он был доставлен в клинику волонтерами и осмотрен, калану оказана первая помощь и сейчас он идет на поправку.

При этом на Камчатке нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными, поэтому местным ветеринарам пришлось консультироваться со специалистами за пределами края. Первую экстренную помощь животному оказали в городской ветеринарной станции.

«Благодаря тому, что экстренная помощь была оказана вовремя, его состояние стабилизировалось. Но наши специалисты могут обеспечить ему лишь временные условия содержания», — сообщила ИА REGNUM главный ветеринарный врач региона Марина Ништа.

Как сообщили ИА REGNUM в Росприроднадзоре, началась проверка по выяснению причин и условий изъятия краснокнижного животного из среды обитания. Кроме того, решается вопрос с его дальнейшим содержанием.

«Мы обратились в Приморский и Ижевский океанариумы с просьбой о помощи в размещении животного», — сказали в ведомстве, отметив, правда, что пока новый дом для животного не найден.

Калан, которого часто называют морским или камчатским бобром, занесен в Красную книгу. Он является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия. В XVIII—XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения. Сегодня их численность несколько увеличилась, но каланы по-прежнему находятся под охраной.

ИА REGNUM отмечает, что это не первый случай, когда на Камчатке спасают морских животных. Часто здесь выхаживают нерп, которых по каким-то причинам выбрасывает на берег. Их, как правило, находят туристы или местные жители.