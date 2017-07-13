На Южном Урале обещают сдержать тарифы ЖКХ

Челябинск, , 07:20 — REGNUM В Челябинской области власти обещают сдержать рост коммунальных тарифов. Специально для этого из областного бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей, которые пойдут на компенсацию расходов ресусоснабжающим организациям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Министр тарифного регулирования Татьяна Кучиц отмечает, что с 1 июля в среднем по региону электроэнергия подорожает на 3,9%, теплоэнергия — на 2,7%, водоотведение на 8,8%, а водоснабжение — на 9%. При этом в Челябинске водоснабжение подорожает на 15%, а теплоэнергия подешевеет на 1,2%. Общий совокупный рост, как отмечает чиновница, не должен превысить 3,9%.

Отметим. сейчас в Челябинской области рост тарифов отмечен ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу. В Югре он составит 4,2%, в Свердловской области 5%, а в Тюменской области — 5,4%.