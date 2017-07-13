Челябинск: бывший следователь по особо важным делам арестован

Челябинск, , 06:47 — REGNUM В Челябинске теперь уже бывший следователь Александр Козлов отправлен в СИЗО до 10 сентября. Такое решение 12 июля вынес Центральный районный суд.

Бывший старший следователь второго отдела ОВД Козлов был задержан 10 июля. Ему вменяют приготовление к получению взятки в особо крупном размере. По данным местных СМИ, оной из сторон дела является бывший директор регионального филиала компании «Ростелеком» Прокопенко, дело которого вёл Козлов. Также в деле фигурируют адвокаты, которые согласились дать показания на бывшего следователя.

По неофициальным данным, сумма взятки составляла пять миллионов рублей. 10 июля сотрудники ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение дела, задержали Козлова. Отметим. что всего за три дня до этого, 7 июля, он был уволен со службы.

Сам силовик не признал своей вины и настаивал на мере пресечения, не связанной с СИЗО. Но обвинение предположило, что он может давить на свидетелей, и суд решил заключить его под стражу.

Примечательно заявление, с которым выступило региональное управление СКР. В ведомстве заявили о том, что всегда жёстко и оперативно реагируют на все случаи нарушения закона «в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги».

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