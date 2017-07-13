«Сезонный фактор»: Якутяне жалуются на очень большие очереди к психиатру

Якутск, , 06:48 — REGNUM В соцсетях Якутии появилось множество жалоб на то, что люди по двое суток не могут попасть на приём к психиатру: очереди очень большие. Минздрав республики объясняет, что причина ажиотажа — сезонная необходимость получить справки в рамках медосмотра для абитуриентов вузов, получателей водительских прав и других целей, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Увеличение очередей к специалистам первый заместитель министра здравоохранения Олег Припузов объяснил сезонным фактором, а также недостаточной информированностью населения о других пунктах выдачи справок. Вместе с тем минздрав сообщает, что обоснованность жалоб жителей Якутска на большие очереди к психиатру и наркологу подтвердилась, в связи с чем продолжительность приема этих врачей увеличена.

«Кроме того, планируется увеличить количество медицинских учреждений, где граждане будут проходить медицинские освидетельствования», — пояснил Олег Припузов.

Электронной очереди на приём к этим специалистам, по его словам, не было организовано из-за того, что психиатрия финансируется из федерального бюджета, а именно из средств ФОМС.

«Справки требуются для поступления абитуриентов в учебные заведения, для получения водительских прав, для получения разрешения на оружие, для получения допуска к особым видам деятельности и так далее. Если в зимнее время данная проблема не является настолько актуальной, то в летнее время, в период отпусков и поступления на учебу, это становится проблемой. Все прекрасно понимают, что такие справки запрашиваются образовательными организациями и органами исполнительной власти не из праздного любопытства, а на законных основаниях. Выдача таких справок не является страховым случаем, которая бы оплачивалась за счет средств обязательного медицинского страхования, но она сопровождается обязательным осмотром врача и оценкой состояния здоровья запрашивающего справку. Отсюда и возникает платность такой процедуры», — пояснили также в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Якутии не хватает 1104 сотрудников. Больше всего регион нуждается в медсестрах, фельдшерах, терапевтах и педиатрах. Психиатров и наркологов в этих списках нет.