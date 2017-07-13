За обман жителей Камчатки в Москве арестовали «предсказательницу»

Петропавловск-Камчатский, , 06:25 — REGNUM В одном из аэропортов Москвы полиция арестовала 57-летнюю иностранку, которая обманывала жителей Камчатки, представляясь потомственной предсказательницей. Как сообщили ИА REGNUM в МВД Камчатки, вскоре она будет доставлена на полуостров, где по факту мошенничества против нее возбуждено сразу два уголовных дела.

Пока полиции известно о двух пострадавших от деятельности «гадалки» женщинах. Они обе написали заявления о мошенничестве. По их словам, объявление о предсказательнице они увидели в газетах и на местном телевидении.

«Когда женщины пришли на сеанс, экстрасенс потребовала принести драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг. Подобным образом злоумышленница похитила у потерпевших имущество стоимостью около одного миллиона трехсот тысяч рублей и шестьсот тысяч рублей соответственно», — рассказали в полиции.

Там предполагают, что жертвами злоумышленницы могли стать и другие жители Камчатки, поэтому через местные СМИ просят их обратиться в МВД.

ИА REGNUM напоминает, что другой случай работы лже-экстрасенсов на Камчатке закончился трагедией. Так один из жителей несколько лет лечился от неизвестной болезни, а также заряжал амулеты. На это он потратил несколько миллионов рублей, продав всё своё имущество. Когда он остался без всего и понял, что его обманули, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись в море с корабля.