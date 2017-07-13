Прокуратура ищет рабочих, не получивших зарплату в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:56 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области работникам завода теплоизоляционных изделий выплачено уже более 9 млн рублей. Долги по зарплате получили уже 122 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре.

Выплаты идут в здании завода по адресу Северное шоссе, дом 14. При этом ещё не все сотрудники пришли за долгами. Сотрудники прокуратуры пытаются установить их местонахождение и приглашают получить деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 июля президент РФ Владимир Путин передал врио губернатора региона Евгению Куйвашеву обращение работников завода. Люди жаловались на то, что им несколько месяцев не выдают зарплату. Путин поручил Куйвашеву разобраться и принять меры.

После этого областные чиновники резко зашевелились. 10, 11 и 12 июля работникам уже выплачивали деньги.

Также активизировались силовики. Центральный аппарат СКР затребовал из областного управления уголовное дело по факту невыплаты денег рабочим, чтобы проверить правильность его расследования. А 12 июля глава областного СКР Валерий Задорин был отстранён от должности.

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