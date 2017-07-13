США отменили запрет на провоз ноутбуков на рейсах Egyptair

Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Власти США отменили запрет на использование ноутбуков на рейсах авиакомпании EgyptAir и провоз их в салоне самолёта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Запрет на провоз в салоне самолёта электронных устройств размером больше мобильного телефона на ряда международных авиарейсов был введён Соединёнными Штатами в марте 2017 года из соображений безопасности.

Мера коснулась рейсов девяти авиакомпаний из восьми государств преимущественно мусульманским населением — Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

В начале июля запрет был снят для рейсов, вылетающих из аэропортов Стамбула и Абу-Даби. Брать на борт электронные гаджеты разрешили пассажирам авиакомпаний Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways. Позднее запрет был снят также для рейсов авиакомпаний Royal Jordanian Airline и Kuwait Airways.

Такое решение было принято администрацией транспортной безопасности США после проверки мер безопасности на рейсах этих перевозчиков.

На сегодняшний день запрет продолжает действовать ещё для двух ближневосточных авиакомпаний.