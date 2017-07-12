Прокуратура требует срочного погашения долгов «Челябавтотранса»

Челябинск, , 21:35 — REGNUM Выявленная задолженность перед экс-сотрудниками МУП «Челябавтотранс» послужила причиной возбуждения уголовного дела на руководителя предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Проверка, начатая челябинским управлением СКР 14 июня по фактам невыплаты долгов по зарплате бывшим сотрудникам муниципального автотранспортного предприятия, показала, что в апреле 2017 года 588 работников были уволены для устройства во вновь созданное предприятие ООО «Общественный городской транспорт». При этом возникшая задолженность за два месяца, март и апрель 2017 года, составила 31 млн рублей.

После проведенного совещания в прокуратуре с руководителями предприятия работникам были выплачены 11 млн рублей. Кроме этого, после рассмотрения обращений от работников о взыскании долгов в суд были направлены 176 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании. Итоги проверки надзорным ведомством были направлены в следственные органы. В результате их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»).

Напомним, 6 июня экс-работники МУП «Челябавтотранс» вышли на массовый пикет с требованием немедленного погашения долгов по зарплате. Также на акции звучали требования смены курса в проведении экономической политики в отрасли пассажирских перевозок общественного транспорта.

По мнению наблюдателей, поводом к решительным действиям правоохранителей в защите трудовых прав работников челябинского автотранспортного предприятия послужил резонансный случай с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий. Сотрудникам этого предприятия-банкрота не платили несколько месяцев заработную плату, задолженность составила 13 млн рублей. Рабочие обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. После этого последовало указание разобраться с ситуацией.

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