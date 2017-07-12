«ФосАгро» помогает в организации переноса мощей Николая Чудотворца в СПб

Москва, , 21:17 — REGNUM Части мощей святителя Николая Чудотворца, являющегося одним из самых почитаемых христианских святых, будут находиться в России до 28 июля. 13 июля ковчег с левым ребром святого будет перевезен в Санкт-Петербург, в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

Беспрецедентное событие — принесение мощей из Италии в Россию, произошло 21 мая — впервые за всю историю 930-летнего пребывания мощей святителя Николая Чудотворца в базилике в итальянском Бари.

Изначально святой Николай был погребен в церкви в городе Мира. Ныне — турецкий Демре. В мае 1087 года итальянские купцы вывезли большую часть мощей из храма в Мирах Ликийских, оставив мелкие фрагменты в саркофаге алтаря, и перевезли их в Италию, в город Бари. Объясняли это необходимостью спасти святыню от неверных, набеги которых на малоазийское побережье к этому времени учащались. С тех самых пор мощи не покидали итальянской земли.

Священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси отметил, что «почти 2 млн человек смогли поклониться мощам благодаря работе тысячи людей, объединённых вокруг такой позитивной темы, благодаря волонтёрской работе».

«Все, что связано с организационной составляющей принесения мощей осуществлялось благодаря помощи компании «ФосАгро» и лично семьи Андрея Гурьева, сказал Александр Волков.

«В отличие от изначально заявленных форм перемещения мощей в Санкт-Петербург — вначале говорилось, что это будет железнодорожный транспорт, но по целому ряду причин технического и организационного характера штабом было принято решение, чтобы мощи перемещались авиационным транспортом. Завтра, в 5 утра, после молебна, мощи Николая Чудотворца торжественно будут доставлены в московский аэропорт Внуково-3, откуда они специальным бортом, который мы можем использовать также благодаря компании «ФосАгро», будут доставлены в Санкт-Петербург», — пояснил журналистам священник Александр Волков.

В поездке в Санкт-Петербург, насколько стало известно агентству, частицы мощей Николая Чудотворца будут сопровождать не только семья православного мецената Андрея Гурьева, но и топ-менеджмент Группы «ФосАгро».

"Чудеса случались со многими людьми. Мы знаем о том, как люди находили работу, как получали просимое в семейных обстоятельствах. Есть свидетельства, как люди исцелялись — как-то в Храм принесли мужчину при смерти, он прикоснулся к ковчегу с мощами и после этого сам, без посторонней помощи пошёл. Николай помог и мне лично — не хочу рассказывать подробности, но нечто важное произошло для меня здесь, у ковчега с мощами Николая Чудотворца», — отметил Александр Волков.

«Николай Чудотворец сотворил чудо, оказавшись здесь в Москве. Это событие огромного душевного значения. Для всех, кто приложился к мощам и для всей нашей страны», резюмировал Александр Волков.