Москва и Тирасполь готовятся отметить ввод миротворцев РФ в ПМР

Тирасполь, , 21:09 — REGNUM Заявление Госдумы РA по ситуации вокруг Приднестровья стало крайне своевременным отражением позиции России как страны-гаранта и посредника в переговорах. Как сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев на встрече в Москве с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

Игнатьев выразил признательность российской стороне за «неослабевающее внимание к ситуации, складывающейся вокруг Приднестровья».Дипломат также особо отметил единство подходов Приднестровья и России в части оценки происходящих вокруг республики процессов.

Собеседники обсудили ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией, высказавшись за скорейшее проведение заседания «Постоянного совещания…» в формате «5+2» без каких бы то ни было предусловий для обсуждения всего комплекса острых проблем.

Дипломаты также обсудили подготовку комплекса мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине со дня ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье, подчеркнув уникальный положительный опыт трехсторонней миротворческой операции на Днестре, на протяжении четверти века эффективно обеспечивающей мир и безопасность в республике и региональном пространстве в целом.

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