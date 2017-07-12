Почему забыли о героях и жертвах «Крымской весны»?

Симферополь, , 20:08 — REGNUM Трагическая гибель волгоградского казака Руслана Казакова и украинского прапорщика Сергея Кокурина в Симферополе в марте 2014 года стали символом будущей трагедии гражданской войны на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

«В самый памятный день — день принятия Крыма в состав России, на полуострове произошло несколько событий, омрачивших праздничную атмосферу. Одним из них была гибель двоих людей у проходной воинской топографической части Симферополя, вопрос о переходе которой на сторону Крыма уже был решён», — подчеркнул эксперт.

По его словам, официальная версия гласит, что это был неизвестный снайпер, неофициальная говорит о нелепой случайности, вызванной острой атмосферой тех дней.

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«В любом случае произошла трагедия: двое людей ушли из жизни. Некоторые из участников тех событий справедливо поднимают вопрос об увековечивании памяти Руслана Казакова, может быть, имело бы смысл одновременно упомянуть имя и погибшего вместе с ним военнослужащего, может — сделать это по отдельности. Этот случай уже вошёл в историю того периода и, в какой-то степени, стал символом трагедии гражданской войны, в которую через короткое время погрузилось соседнее государство. Но в любом случае, следовало бы узнать и учесть мнение родственников погибших», — подчеркнул Владимир Джаралла.

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Напомним, 18 марта 2014 года в день официального воссоединения полуострова с Россией на окраине Симферополя, по версии прокуратуры, 33-летний волгоградский казак Руслан Казаков, приехавший на полуостров для обеспечения охраны референдума, был убит неизвестным снайпером. В районе складов на улице Кубанская началась перестрелка, сослуживец Казакова был ранен. Увидев раненого товарища, он бросился к нему на помощь, но сам нарвался на пулю. Тогда же от рук неизвестного киллера погиб и украинский прапорщик Сергей Кокурин, дежуривший на наблюдательной вышке части.

Весной 2014 года президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Руслана Казакова орденом Мужества. Позже его семье вручили медаль «За возвращение». Многие общественные организации неоднократно обращались с просьбой присвоить Руслану Казакову звание Героя России, однако этого до сих пор не случилось.